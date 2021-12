Sinisterra schiet Feyenoord naar zwaarbevochten zege in inhaalduel met Heracles

Feyenoord heeft woensdagavond in een moeizame wedstrijd met 2-1 gewonnen van Heracles Almelo. Luis Sinisterra was met twee treffers de grote man aan Rotterdamse kant in dit inhaalduel in de eredivisie. De Colombiaan houdt zijn ploeg in het spoor van koploper Ajax.

Wat vooral bleef hangen na de wedstrijd was het ijzingwekkende geschreeuw dat voor rust door de lege Kuip had geklonken. Ismail Azzaoui lag kermend van de pijn op de grond en zijn medespelers sloegen na een blik op zijn knie aangeslagen de handen voor hun ogen. De knieblessure die de aanvaller van Heracles opliep in Rotterdam zag er bijzonder ernstig uit en het gekerm van de speler, die al zo vaak pech heeft gehad met blessureleed, was aangrijpend.



De Belg was ongelukkig in botsing gekomen met Tyrell Malacia en moest op de brancard van het veld. Door het forse oponthoud trok arbiter Bas Nijhuis acht minuten blessuretijd bij en uitgerekend in die periode repareerde Feyenoord nog in de eerste helft de schade die al vroeg in de wedstrijd was opgelopen.

Indrukwekkende cijfers

Orkun Kökçü ontdeed zich op kracht en souplesse van invaller Bilal Basacikoglu en gaf Luis Sinisterra de mogelijkheid om te scoren. Voor de wedstrijd had Feyenoord-coach Arne Slot tegenstander Heracles nog maar eens geprezen om de indrukwekkende cijfers die de Almeloërs op fysiek gebied kunnen overleggen. De ploeg van coach Frank Wormuth kan fluitend meters overbruggen, aanzienlijk beter dan alle andere clubs in de eredivisie.



Slot moet dan ook het ergste hebben gevreesd toen hij in de openingsfase met twee tegenvallers te maken kreeg. Allereerst annuleerde arbiter Bas Nijhuis de openingstreffer (ook dit keer Sinisterra) nadat hij door VAR Nagtegaal naar het scherm was geroepen in de stille Kuip. Even later gaf Lutsharel Geertruida een onzuivere bal in de breedte. Marcos Senesi leek nog in te gaan grijpen, maar de Argentijn speelde de bal gemakzuchtig tegen Azzaoui en vervolgens was Sinan Bakis trefzeker alleen voor keeper Ofir Marciano.

Vesting

Het was de eerste tegentreffer voor Slot en zijn brigade in vier competitiewedstrijden. Tegen Sparta, AZ, PEC Zwolle en FC Twente had de defensie weer het aura van een onneembare vesting teruggekregen zoals dat eerder in het seizoen ook was geweest.



De Rotterdammers joegen na de achterstand hartstochtelijk op twee doelpunten, want om koploper Ajax in de nek te blijven hagen volstond alleen een overwinning in de inhaalwedstrijd. Zolang het gat klein blijft tussen de Amsterdammers en de ploeg van Slot kan op 19 december in de eigen Kuip de koppositie worden gepakt in het onderlinge treffen.

Bryan Linssen en Gernot Trauner misten voor de pauze opgelegde kansen en na de pauze misten Orkun Kökçü en Alireza Jahanbakhsh kansen. Maar Slot moest ook zijn Israëlische keeper, die de nog altijd met corona kampende Justin Bijlow wederom verving, danken voor een knappe redding.

Vuilnisbak

Marciano, die na zijn zwakke optreden verleden week in Tsjechië tegen Slavia Praag door veel mensen al figuurlijk in de vuilnisbak was gedeponeerd, redde bekwaam toen Delano Burgzorg helemaal alleen voor hem verscheen. Toen Sinisterra, weggestuurd door Guus Til, wederom koelbloedig bleef alleen voor keeper Janis Blaswich was de buit binnen.



Op weg naar de Klassieker op 19 december moet Feyenoord in competitieverband alleen nog afrekenen met Fortuna Sittard (thuis) en FC Groningen (uit). Dat zijn op papier uiteraard twee wedstrijden die het huidige Feyenoord moet kunnen winnen, maar zoals Slot al vaker aangaf is zijn ploeg weliswaar op de goede weg, maar komt het nog zelden voor dat wedstrijden op de automatische piloot over de streep worden getrokken. Ook Heracles bleef (te) lang meedoen, de ploeg van Frank Wormuth had alleen geen antwoord op de dit seizoen ontketende Sinisterra.

