Sinkgraven terug bij Ajax, Dijks naar tribune verwezen

PSV-uitblinker Lozano 'groot twijfelgeval' voor duel met VVV

14:08 PSV-trainer Phillip Cocu is er nog niet zeker van dat Hirving Lozano en Derrick Luckassen zondag bij VVV-Venlo inzetbaar zijn. Het tweetal moet de training van morgen eerst volledig voltooien en kan dan pas aansluiten bij de wedstrijdselectie. Cocu sprak wat betreft Lozano van een 'groot twijfelgeval' en ook bij Luckassen twijfelt hij nog of deelname bij VVV-uit mogelijk is.