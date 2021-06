Sipke Hulshoff volgt Rini Coolen op als trainer van Feyenoord onder 21

Technisch directeur Frank Arnesen is blij dat een ervaren kracht als Hulshoff kiest voor het beloftenelftal van Feyenoord, zo laat hij weten op de clubsite van de Rotterdammers. ,,Sipke werkt al ruim twintig jaar als trainer in het betaald voetbal en heeft een aanzienlijk deel van zijn carrière met jonge talenten gewerkt. De juiste persoon dus om leiding te geven aan Feyenoord onder 21 en met die veelbelovende groep de weg naar de Keuken Kampioen Divisie in te slaan. Daar zo snel mogelijk in terecht komen is en blijft het doel voor onze beloften.’

Hulshoff, die in het buitenland bij Red Bull Ghana en Al-Arabi werkte, kijkt uit naar zijn nieuwe baan. ,,Voor mij waren er twee redenen om voor Feyenoord te kiezen. Ten eerste blijft Feyenoord een topclub en is dit daarom een prachtig avontuur. Daarnaast kijk ik ook uit naar de hernieuwde samenwerking met Arne Slot. Als trainer van Feyenoord onder 21 wil ik zoveel mogelijke spelers naar een hoger plan tillen zodat hij er bij Feyenoord 1 optimaal van kan profiteren.’

De afgelopen twee decennia werkte Hulshoff bij diverse clubs in het betaald voetbal. Zo was hij jarenlang jeugdtrainer bij Cambuur en FC Groningen. Sinds 2015 was hij actief als assistent-trainer bij de Leeuwarders, waar hij de eerste twee jaar samenwerkte met Arne Slot, die destijds ook nog assistent was. In 2019 stapte Hulshoff over naar FC Volendam, waar hij de afgelopen twee seizoenen Wim Jonk assisteerde.