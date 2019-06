Sjors Ultee bij Fortuna jongste trainer van de eredivisie

Eijer was er afgelopen seizoen met zijn assistent Kevin Hofland verantwoordelijk voor dat het gepromoveerde Fortuna zich het afgelopen seizoen wist te handhaven in de eredivisie. Ultee tekent in Sittard een contract voor een jaar met een optie voor nog een seizoen. Hij was eerder onder meer werkzaam als assistent bij FC Utrecht en FC Twente. Het afgelopen seizoen assisteerde hij Rob Alflen bij Helmond Sport. ,,Wij zijn er zeker van dat Sjors een uitstekend team vormt met de zittende technische stafleden Kevin Hofland en Kristof Aelbrecht’', zegt algemeen directeur Ivo Pfennings van de Limburgse club.

Technisch manager Sjoerd Ars is ook enthousiast. De jeugdige leeftijd van de nieuwe trainer ziet hij niet als een probleem. ‘’We kijken altijd naar kwaliteit, inhoud en of iets past in het totaalplaatje. En als je zijn cv erbij pakt zie je dat Sjors al heel wat jaartjes meeloopt in het betaalde voetbal.’’



Ultee werkte als sinds 2009 bij FC Utrecht waar hij jeugdteams trainde maar ook geregeld de teamtrainingen van Jong FC Utrecht en het eerste elftal verzorgde. In zijn laatste twee Utrechtse jaren assisteerde hij Alflen en Erik ten Hag. Daarna stapte hij over naar FC Twente en vervolgens Helmond Sport waar hij zijn werk combineerde met het maken van wedstrijdanalyses voor AZ.