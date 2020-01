'Slangenmens' Gravenberch glipt basis in bij Ajax: ‘Het ging best goed’

VideoEen slang, zo noemde Ryan Gravenberch zichzelf vroeger vaak. Met zijn lange, atletische lichaam glipte de Amsterdammer al in de jeugd handig langs tegenstanders. In het eerste elftal van Ajax laat Gravenberch die kwaliteit ook zien.

,,Ik behoorde in alle jeugdteams tot de langste spelers. Ondanks mijn lengte heb ik een atletisch lichaam. Een aparte combinatie ja, maar bij mij gaat dat prima samen", zegt de 17-jarige middenvelder.

Quote Ik bekijk het nog steeds per wedstrijd. Ryan Gravenberch Twee keer begon Gravenberch in de eredivisie in de basis, twee keer kwam hij tot scoren. Vlak voor de winterstop droeg hij bij aan de royale zege op ADO Den Haag (6-1). Bij de hervatting van het seizoen, gisteren tegen Sparta Rotterdam, maakte Gravenberch de winnende treffer (2-1). De 1,90 meter lange tiener glipte na een één-tweetje met Dusan Tadic het strafschopgebied in en rondde de aanval na een combinatie met Jürgen Ekkelenkamp beheerst af. ,,Ik zag een klein gaatje om te schieten. Dat 'tiki-taka' in de kleine ruimte, dat is het spel van Ajax. Ik houd daar van. Vroeger maakte ik ook zulke goals, als ik als een soort slang tussen de verdedigers door ging. Ik heb de lengte, maar ook de techniek om het zo te doen.”

Al op 8-jarige leeftijd werd Gravenberch opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem wegplukte bij Zeeburgia. Niet alleen in fysiek opzicht, maar ook voetballend stak Gravenberch boven zijn leeftijdsgenoten uit. Op 23 september 2018 maakt hij als invaller tegen PSV zijn debuut in het eerste. Met 16 jaar en 130 dagen is Gravenberch de jongste debutant ooit van de Amsterdammers.

Sinds dit seizoen maakt hij deel uit van de A-selectie van trainer Erik ten Hag, al speelde Gravenberch voornamelijk voor Jong Ajax in de eerste divisie. ,,Ik heb verbeterpunten meegekregen van de trainers. En als je daarmee aan de slag gaat, komt je kans vanzelf."

Nu Lisandro Martinez een linie naar achteren is geschoven om de afwezige Daley Blind centraal achterin te vervangen, mag de tiener als controleur op het middenveld spelen. ,,Ik wil mezelf nog geen basisspeler noemen. We hebben heel veel middenvelders, iedereen wil graag spelen. Je moet echt laten zien dat je beter bent. De trainer beslist of hij me in de basis of op de bank zet", zegt Gravenberch. ,,Ik bekijk het nog steeds per wedstrijd."

Tegen Sparta was Gravenberch de Ajacied met de meest balcontacten, tot hij een kwartier voor tijd vanwege knieklachten naar de kant moest. ,,Het ging best goed, al moeten die momenten van dom balverlies eruit. Ik had sommige duels ook wat agressiever in kunnen gaan. Dat zijn dingen waar ik aan werk.”

AD-verslaggever Freek Jansen: ‘Ryan Gravenberch heeft echt zijn kans gepakt’