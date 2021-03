Slecht nieuws voor PSV en Mauro Júnior: Braziliaan rest van seizoen uitgeschakeld

Mauro was dit seizoen voor PSV een waardevolle speler, omdat hij op meerdere posities in actie kwam. Hij speelde op het middenveld en als linksback. Als invaller besliste hij het uitduel met FC Emmen. ,,Mauro liep de blessure op tijdens een training tussen de wedstrijden van Vitesse en Olympiakos”, aldus Schmidt. ,,We vreesden voor grotere schade, maar inmiddels is gebleken dat dat niet het geval is en dat een operatie niet nodig is. Maar dit seizoen speelt hij naar alle waarschijnlijkheid niet meer.”