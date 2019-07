Slechte generale AZ bij Gent

Algemeen directeur Jan de Jong weg bij Feyenoord

21:39 Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Jan de Jong verlaat de Rotterdamse club wegens een verschil van inzicht met de Raad van Commissarissen over de te varen koers. De Jong nam in november 2017 het stokje in de Kuip over van Eric Gudde, die naar de KNVB verkaste.