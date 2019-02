Slechts vijf Eindhovenaren gingen Cody Gakpo deze eeuw voor bij PSV

Sinds 2000 speelden er slechts zes Eindhovenaren voor PSV in de eredivisie. Al valt er over dat aantal nog te twisten. Ernest Faber werd immers niet in Eindhoven, maar in het ziekenhuis in Geldrop geboren. De voormalige verdediger telt toch mee, omdat hij zijn hele jeugd in Eindhoven woonde.



Voordat Cody Gakpo op 22 december zijn competitiedebuut maakte tegen AZ, was Otman Bakkal de laatste Eindhovenaar die in het eerste elftal van PSV speelde. De middenvelder droeg in augustus 2011 voor het laatst het shirt van de inmiddels 24-voudig landskampioen.



De vorige hoofdtrainer, Phillip Cocu, is misschien wel de bekendste voetballer die uit Eindhoven komt. Hij speelde zes seizoenen voor PSV, waarvan drie na de eeuwwisseling.



Op het lijstje van Eindhovenaren staat ook een naam die velen misschien al vergeten zijn: Björn Becker mocht op 7 april 2000 één keer bij PSV invallen. Daarna maakte hij in Brabant vooral furore bij de amateurs.