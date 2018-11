Sloetski gelinkt aan Sporting, Vitesse en trainer ontkennen vertrek

Volgens de Portugese pers heeft Sporting Lissabon de pijlen wat betreft een nieuwe trainer vol gericht op Leonid Sloetski. De Rus in dienst van Vitesse speelt vanavond in Eindhoven tegen PSV.

Sloetski zou de hoofdkandidaat zijn om José Peseiro, die deze week sneuvelde na slechts vier maanden als hoofdtrainer van Sporting, per direct op te volgen in Lissabon. Algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse meldt desgevraagd dat een vertrek van Sloetski niet aanstaande is. ,,Dat is niet aan de orde”, zegt De Wit.



De Portugese sportkrant A Bola claimt vandaag dat Sporting Sloetski per direct naar Lissabon wil halen. Sloetski zou al met een delegatie van de club hebben gesproken in Amsterdam. A Bola meldt dat de clubs in onderhandeling zijn. Er zou nog een verschil van 500.000 euro tussen vraag en aanbod zitten, stelt de sportkrant.



In Arnhem wordt het verhaal ontkend. ,,Er klopt niks van”, verklaart ook technisch directeur Marc van Hintum. ,,Deze geruchten zijn nergens op gebaseerd.”

Ook volgens Sloetski zelf is een vertrek niet aan de orde. ,,Het zijn roddels. Ik concentreer me op een heel belangrijke wedstrijd. Ik heb een contract voor twee jaar bij Vitesse en wil het hier graag goed doen’', zei Sloetski, die in de zomer naar Arnhem kwam als opvolger van Henk Fraser, vlak voor de uitwedstrijd tegen PSV bij FOX Sports.

,,Alleen als onze eigenaar me ontslaat, ga ik ergens anders heen. Maar dit zijn roddels, niet meer dan dat. Ik blijf bij Vitesse, voor 100 procent.’'