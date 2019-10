Sloetski stuurt Bazoer weg: ‘Fuck off, I don't want to play for your team’

De regionale zender meldt dat het tussen Bazoer en Grot mis ging tijdens een partijspel. Ploeggenoten zouden tussenbeide hebben moeten komen. De training was openbaar.



Volgens toeschouwers die de oefensessie bijwoonden, gaf de middenvelder zijn medespeler nog een grote mond en zei hij: ,,Ik pak jou nog wel in de kleedkamer", aldus Omroep Gelderland. Nadat de middenvelder was weggestuurd, zou hij ook nog tegen Sloetski hebben gezegd: “Fuck off, I don't want to play for your team."



Bazoer is bezig aan zijn eerste seizoen bij Vitesse. De oud-Ajacied kwam eerder uit voor VfL Wolfsburg, FC Porto en FC Utrecht. Vitesse zegt alleen dat het incident is voorgevallen. Inhoudelijk gaat de club er verder niet op in.