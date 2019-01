Sloetski waant zich even Indurain bij Vitesse

Door Lex Lammers



Hijgend, puffend en zwetend komt hij aan op de top van de berg. ,,Hier is Miguel Indurain”, schreeuwt Leonid Sloetski nog, om vervolgens al proestend en kreunend van zijn mountainbike te stappen. ,,Ik heb geleerd te fietsen in Nederland”, grapt de Rus. ,,Maar nu ben ik kapot.”



Sloetski heeft zojuist de dagelijkse bergetappe afgelegd. De weg van een prachtig trainingsveld naar het hoger gelegen onderkomen aan de kust in Portugal. Vitesse is neergestreken in het Amendoeira Golf Resort aan de Algarve. In een decor van wuivende palmen, heerlijke winterzon en zachte zeebries bereidt de Arnhemse club zich voor op de tweede helft van het seizoen. Er is nieuw elan in het Arnhemse kamp. Hoop, strijdvaardigheid. Nieuw optimisme.



Vitesse heeft de staf uitgebreid. De Berezoektski-broers sluiten dit jaar aan. Vasily en Aleksei. De ene is een kwartier ouder dan de ander. Geen idee wie, want dat is niet te zien. De broers hebben net een mooie carrière beëindigd. Met de UEFA Cup en landskampioenschappen bij CSKA Moskou en een zwik interlands in het Russisch nationaal team. Bij Vitesse zet de tweeling de eerste stappen op het trainerspad. Sloetski verleent hen met de stage in Nederland een vriendendienst.