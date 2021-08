Slordig Ajax ziet af tegen FC Twente en laat punten liggen in Enschede

Ajax is in Enschede tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aangelopen. De zwak spelende landskampioen leek via Sébastien Haller nog met de zege aan de haal te gaan, maar daar stak Robin Pröpper in de slotfase een stokje voor: 1-1.

Ajax maakte in Enschede nauwelijks aanspraak op de overwinning. De ploeg van trainer Erik ten Hag was – zoals altijd – veelvuldig aan de bal, maar het flitsende combinatiespel en de vele kansen die de landskampioen doorgaans bij elkaar speelt, bleven uit.

Het is nog even wennen voor de materiaalmannen van Ajax, de naam van Steven Berghuis. De aanvaller speelde de eerste helft van het duel met FC Twente met ‘Berghius’ op zijn rug. En dan mocht Ajax nog van geluk spreken dat het niet net als tegen PSV al voor rust in ondertal verder moest. De tik die Edson Álvarez van achteren in de nek van Michel Sadilek verkocht, ontging arbiter Dennis Higler en – verwonderlijker nog – werd door de VAR ook niet als overtreding bestempeld.

Daarmee bleef Ajax een identiek scenario als een jaar geleden bespaard. Toen werd Nicolás Tagliafico ook in het eerste officiële duel (bij Sparta) van het veld gestuurd en kon Álvarez twee wedstrijden verder (tegen Vitesse) nog in de eerste helft inrukken.

Zo ver kwam het zondagmiddag in de sfeervolle Grolsch Veste niet. En dat kwam Ajax niet slecht uit, want de titelfavoriet had tot dan toe de handen vol aan Twente. Die club was negen maanden geleden de laatste die Ajax in de eredivisie wist te verschalken. In de Johan Cruijff Arena dwong Queensy Menig zijn voormalig club met twee goals op de knieën. Begin dit jaar ontsnapte Ajax met dank aan Klaas-Jan Huntelaar aan puntverlies.

Hoewel vooral de thuisclub inmiddels met een flink gewijzigd elftal speelde, lukte het Ajax wederom niet snel af te rekenen met de Tukkers. Sterker nog, los van de rode prent die Álvarez toekwam duurde het tot de slotfase van de eerste helft voor de bezoekers doelpogingen ondernamen, ook omdat Dusan Tadic na een klein kwartier een Twentse fout niet afstrafte. In zijn poging Haller te bereiken, kreeg hij de bal niet langs Pröpper.

Aan de overkant werd meer gevaar gesticht. Niet dat Twente beter voetbalde. Integendeel, maar het zoeken van de rappe Menig in de diepte bracht Ajax vaak in de problemen. De vleugelspits had zijn vizier, net als Manfred Ugalde, die de niet fitte Ricky van Wolfswinkel in de basis verving, niet op scherp staan. Kort na rust hielp Michel Vlap een goede mogelijkheid om zeep.

En Ajax, dat slaagde er maar niet in zich aan het vechtvoetbal van Twente te ontworstelen. Bouwde de ploeg van trainer Erik ten Hag eens aan een veelbelovende aanval, dan was de laatste pass slordig. Ajax kwam alsnog aan de leiding toen de bal tergend langzaam tegen de paal rolde, waarna Haller, die eerder dit jaar zijn eerste Ajax-treffer maakte in Enschede, de 0-1 binnengleed.

Maar net als in januari liet Ajax Twente langszij kruipen. En wederom was het een centrale verdediger die toesloeg. Na de 1-1 van Julio Pleguezelo toen, haalde Pröpper nu met een zondagsschot de trekker over. Menig had even daarvoor zelfs nog de eerste nederlaag van Ajax in 25 duels op de schoen.

Een ontsnapping zoals na de winterstop bleef voor Ajax uit, mede doordat Lars Unnerstall met een knappe reflex voorkwam dat de vorig seizoen nog aan Twente verhuurde Danilo de heldenrol van Huntelaar overnam. Zo liep Ajax, dat donderdag de koker inrolt voor de groepsfase van de Champions League, al in het tweede competitieduel averij op. En daar viel weinig op af te dingen.

