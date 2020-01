Slordig PSV begint 2020 met pijnlijk gelijkspel in Venlo

Met die elf begon PSV fris aan de wedstrijd. De middenvelders en aanvallers kregen volop de ruimte om van positie te wisselen en stichtten op die manier ook veel gevaar. Steven Bergwijn had na twee minuten al moeten scoren, maar hij gleed uit nadat hij doelman Thorsten Kirschbaum al had omspeeld. Even later was er een kans voor Denzel Dumfries, uit een rebound, maar ook hij stuitte op de Duitse doelman van VVV, die in de eerste helft sowieso zijn net schoon hield.