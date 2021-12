Slordig PSV na eenvoudige zege bij RKC weer koploper in eredivisie

PSV had er in Waalwijk een trainingspartijtje met een enorme portie goals van kunnen maken tegen RKC, maar liet na om een monsterscore neer te zetten. De ploeg van Roger Schmidt won wel, met 4-1. Yorbe Vertessen stond twee keer op het scorebord en daarnaast benutte Cody Gakpo een penalty. Philipp Mwene scoorde tussendoor en klopte Etienne Vaessen in de korte hoek.

Door Rik Elfrink



PSV had het in de eerste helft niet moeilijk tegen RKC, maar zette het overwicht lang niet om in goals. Bij rust was het door Vertessen 0-1, omdat hij verschroeiend hard uithaalde. Na rust was het snel gedaan met de hoop van RKC, mede door de door Gakpo benutte penalty.

PSV gaf nog wel een goal weg, omdat Joël Drommel en Philipp Max er verdedigend niet goed uitzagen. Drommel verkeek zich op een lange bal en Odgaard stond vrij omdat niemand met hem was meegelopen. Het was een smetje voor PSV, dat nog veel meer goals had kunnen maken en de ene na de andere kans niet uitspeelde.

Schmidt ontplofte tijdens het duel een keer van boosheid, omdat Vertessen naliet om Carlos Vinícius in kansrijke positie de bal te geven. Even later maakte de Belg uit de bijbehorende spelhervatting alsnog een goal.

