Slot gaat voor dominant Feyenoord: ‘Jaap Stam stopte vrij snel, maar je moet tijd nemen én krijgen’

Hij vervolgt: ,,Ik weet hoeveel mijn spelers bij AZ liepen per wedstrijd en hoeveel de spelers van Feyenoord liepen: daar ligt een stevige uitdaging. Als we de bal hebben, wil iedereen wel een goal maken, maar aanvallend voetbal is voor mij vooral: wat doe je als je de bal níét hebt. Dan moeten we gaan jagen. In mijn beleving is er één club in Nederland waar de uitdaging om hetzelfde te laten zien als bij SC Cambuur en AZ het allergrootst is en die ligt bij Feyenoord.”



Wat dat betreft komt Slot met dezelfde woorden binnen als Jaap Stam in 2019. De huidige coach van FC Cincinnati was echter eind oktober ook alweer weg. Waarom Slot denkt dat het hem wél lukt? ,,Jaap koos er zelf voor om al vrij snel te stoppen bij Feyenoord, maar als je iets wilt veranderen moet je daar soms ook de tijd voor nemen én krijgen. Mijn beginsituatie bij AZ verschilde niet zoveel ten opzichte van die van Feyenoord nu, als je kijkt naar hoe de clubs ervoor stonden en hoe ze speelden. Maar bij mijn vertrek bij AZ was de manier van voetballen heel anders dan toen ik begon. Ik hoefde Calvin Stengs of Myron Boadu niet langer te vertellen waar ze moesten staan of waar de bal naartoe moest, maar was vooral bezig om de groep te begeleiden. Het ging er meer om hoe ik ervoor kon zorgen dat de spelers lekker in hun vel zaten en hoe ze samen tot succes konden komen.”