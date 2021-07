Slot geeft Berghuis nog niet op: ‘Ik hoop nog steeds op zijn rendement’

Door Mikos Gouka



Trainer Arne Slot staat er, waarschijnlijk tegen beter weten in, toch iets anders in. De opvolger van Dick Advocaat vertelde na de oefenwedstrijd tegen AEK Athene (3-1 winst Feyenoord) dat hij liever nog twee heel goede spelers toe wil voegen aan z’n huidige selectie dan vier spelers die Feyenoord in de breedte beter maken. ,,Met Orkun Kökcü, Róbert Bozeník en eventueel ook Berghuis krijgen we straks nog jongens terug die het verschil kunnen maken”, zegt Slot.

Quote Steven heeft vast genoeg aan zijn hoofd Bryan Linssen Bij het uitspreken van de naam Berghuis schoot de nieuwe trainer van Feyenoord zelf ook hardop in de lach. Een terugkeer lijkt immers uitgesloten. De Rotterdammers hebben hun hakken in het zand gezet en hebben Ajax laten weten dat ze in Amsterdam de bepaling in het contract, waarin een bedrag van vier miljoen wordt genoemd, helemaal verkeerd interpreteren. Het is volgens Feyenoord vooral een startbedrag en dat zou moeten worden verdubbeld om Berghuis weg te kunnen halen uit de Kuip. Ajax stelt dat Feyenoord in 2014 keeper Kenneth Vermeer weghaalde uit de Johan Cruijff Arena voor één miljoen en dat de Amsterdammers daar weliswaar van baalden, maar zich wel netjes aan de afspraken hielden.

Slot hield het verder kort over de aanvoerder. ,,Het rendement van Berghuis, daar hopen we wel weer over te kunnen beschikken. Zo niet, dan moeten we dat compenseren”, zei Slot.

De 29-jarige aanvoerder zit volgens zijn medespelers nog altijd in de officiële Whatsappgroep van de selectie. Berghuis verliet recent wel een Whatsappgroep van Feyenoord, iets dat uitlekte omdat het jonge talent Sem Valk een screenshot deelde met vrienden, maar dat was een groep die speciaal was aangemaakt voor de periode zonder trainingen en wedstrijden. ,,Wij weten niks, wat wij weten halen we uit de kranten”, zegt Bryan Linssen. ,,Steven is onze aanvoerder en dat blijft hij zolang hij niet weg is bij Feyenoord. Nee, ik heb hem niet gevraagd hoe het nu precies zit. Hij heeft vast genoeg aan zijn hoofd.”

De international is ook op vakantie. Hij hoopt dat in de periode dat hij nog officieel vrij is Feyenoord en Ajax tot een akkoord komen zodat hij straks kan aansluiten in Amsterdam.