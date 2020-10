Slot onder de indruk van Martins Indi: ‘Hij voelt verantwoordelijkheid anderen te helpen’

Het was voor Slot prettig om te zien dat veel van zijn spelers in actie kwamen tijdens de gespeelde interlands. Owen Wijndal en Teun Koopmeiners maakten hun debuut voor het Nederlands elftal. Yukinari Sugawara speelde zijn eerste wedstrijd voor Japan. Calvin Stengs viel tegen Mexico nog bemoedigend in bij Oranje. ,,Dat was prettig om te zien. Het is mooi dat de jongens stappen maken in hun ontwikkeling.”



Ook in het licht van de magere resultaten van de laatste weken bij AZ, waren de interlands een fijn intermezzo. ,,Ik hoop dat de jongens het nare gevoel van die 4-4 tegen Sparta (AZ verspeelde toen een 4-0 voorsprong, red.) zijn kwijtgeraakt maar ook weer niet helemaal omdat ze wel moeten beseffen dat wat er in die wedstrijd is misgegaan.”