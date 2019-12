Slot: Wij zullen moeten terugslaan na nederlaag tegen United

Slot heeft in Manchester ondanks de nederlaag ook een hoop goede dingen gezien. ,,Het grote plaatje klopte weer. We kunnen heel goed voetballen en we kunnen ook verdedigen. Maar bij die tegengoals klopten de details niet. Topteams straffen dat af. Dat zijn wij minder gewend. Een eredivisieteam had er waarschijnlijk geen vier gemaakt. Tegelijkertijd is Manchester het niet gewend om zes opgelegde kansen te krijgen. We moeten zorgen dat we zondag ook geen halve kansen of halve ruimtes weggeven, want Ajax is een club die daar ook mee omgaat.”

Slot is blij dat er zondag weer topwedstrijd aankomt voor zijn spelers, ondanks het feit dat de tijd tussen de duels maar kort is. ,,Want dat is ontzettend leerzaam. Om stappen te maken hebben we dat soort wedstrijden nodig.” De oefenmeester is zich bewust van de situatie waarin Ajax zit na twee nederlagen maar dat kan op twee manieren worden uitgelegd. ,,Misschien is het een tikkie voor hun zelfvertrouwen maar Ajax heeft zoveel topspelers in het team en topspelers staan erom bekend dat ze uit moeilijke situaties kunnen terugslaan. Daar zijn ze goed in. Zij zullen moeten terugslaan, wij ook na donderdag.”



Ajax kent voor Slot geen verrassingen: ,,Ajax speelt herkenbaar en duidelijk voetbal. Daar zitten veel vaste patronen in. We weten vrij goed hoe ze spelen. Als Erik ten Hag zegt hij ons onder druk wil zetten dan begrijp ik dat. Er zijn meerdere clubs die dat al hebben geprobeerd. Manchester United ook de tweede helft. Maar we hebben meerdere wapens. Als we onder druk worden gezet, hebben we met Myron Boadu een speler die we kunnen lanceren. Daar hebben we dan de ruimte voor.”