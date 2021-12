Slotfase als ‘partytime’: PSV verzamelt tien extra punten in laatste tien minuten

Door Maarten Wijffels



In de zomer na het laatste kampioenschap van PSV maakte de illustrator van het AD eens een pagina op als filmposter. In beeld een juichende Luuk de Jong en groot ernaast een scorebord met 92.53 seconden op de teller en de stand 1-2. De poster hoorde bij een verhaal over ‘Last minute Luuk en de sluipschutters uit Eindhoven’. Omdat PSV in die tijd de ene na de andere wedstrijd won door toe te slaan in de absolute slotfase.