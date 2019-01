Sneijder ambassadeur EK 2020: ‘Vanaf nu mag je me bobo noemen’

Wesley Sneijder is benoemd tot ambassadeur van Euro 2020, het EK dat in verschillende Europese steden wordt gespeeld. De voetballer van Al Gharafa wordt daarmee het gezicht van speelstad Amsterdam, waar drie groepswedstrijden en een achtste finale worden gespeeld.

,,Vanaf nu mag je me bobo noemen’’, zegt Sneijder lachend over zijn nieuwe rol. ,,Maar serieus: het is voor mij een mooie manier om te ontdekken wat ik na mijn carrière precies wil. Ik vond het een hele eer dat ze mij vroegen – en het is een interessante manier om bij het voetbal betrokken te blijven, naast mijn carrière als speler.’’

Sneijder weet nog niet of hij in juni 2020 nog actief is, al dan niet in Qatar. ,,Dat sluit ik niet uit. Voor mijn ambassadeurschap zou dat betekenen dat ik in april en mei nog niet overal bij kan zijn, dat heb ik ook aangegeven bij de organisatie.”

Sneijder sprak onlangs ook met de KNVB over het volgen van zijn trainerscursus. De voetbalbond zegde toe dat de recordinternational een verkorte versie van de cursus gaat volgen, maar de precieze invulling is nog niet bepaald. ,,Dat hangt ook af van de vraag hoe lang ik nog door ga’’, aldus Sneijder. ,,Mei dit jaar komt sowieso te vroeg, maar die papieren wil ik hoe dan ook halen. Of ik ook echt trainer word, is weer een andere vraag. Misschien past een rol als ambassadeur, meer aan de zijlijn van het voetbal, me ook wel.’’