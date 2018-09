Sneijder even terug op trainingsveld Oranje

Later op woensdag staat nog een training op het programma, de laatste van Sneijder bij Oranje. De 34-jarige Utrechter neemt in zijn 134ste interland afscheid van het Nederlands elftal en van de fans in de Johan Cruijff ArenA, waarin naar verwachting ruim 35.000 toeschouwers zullen zitten. Koeman gaat daarna zonder Sneijder toewerken naar de start van de Nations League, zondag in het Stade de France in Saint-Denis tegen wereldkampioen Frankrijk.



Met Sneijder erbij bestaat de selectie nu uit 25 spelers.