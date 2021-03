Sneijder ziet ‘Chef Wondergoal’ weer toeslaan: Van Moorsel schittert voor ogen recordinternational

Zaterdag tegen VVV Gelaten­heid troef bij Feyenoord: Pratto mag terug naar Argentinië, maar kiest voor anonieme bijrol

8:10 Uiteraard, het is en blijft een moeilijk te meten begrip. Maar wie Feyenoord ziet spelen, krijgt de indruk dat ze de mindere periode na de winterstop vooral lijken te ondergaan. Gelatenheid in de Kuip, het is het slechtste wat de club kan overkomen in de jacht op minimaal plek vier in de eredivisie.