Snoeijs vervangt Van der Gragt bij gehavend Oranje

De aanvalster van PSV neemt de plaats in van Stefanie van der Gragt. De verdedigster is voorlopig uitgeschakeld na een operatie aan een knie. Snoeijs zat eerder al bij de groep, maar maakte nog geen minuten. Eerder meldden Lieke Martens, Shanice van de Sanden, Jackie Groenen en Kika van Es zich wegens blessures af bij bondscoach Sarina Wiegman.



Oranje won de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden en gaat aan de leiding in groep A. Rusland heeft ook zes punten. Slovenië is derde met drie punten. Turkije, Kosovo en Estland zijn de andere landen in de poule. De negen groepswinnaars van de kwalificatiepoules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2021, samen met de drie beste nummers twee. De overige zes nummers twee spelen in een play-off om de drie resterende plaatsen.

Het EK is over twee jaar in Engeland.