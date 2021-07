Sober gepresenteerde Berghuis geeft startschot: verdedigen van de dubbel kan nu écht beginnen voor Ajax

Idrissa Touré gaat na jaar Vitesse verder bij Pisa

16 juli ARNHEM/TURIJN - Idrissa Touré zet zijn voetbalcarrière voort bij AC Pisa. De Duitser is na een jaar op huurbasis bij Vitesse door Juventus definitief verkocht. Hij gaat aan de slag in de Serie B in Italië. De middenvelder heeft tot juli 2025 getekend bij de Toscaanse club.