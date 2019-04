Spaanse arbitrage bij thuisduel Ajax

Vitesse en PSV: Kater na thriller in GelreDome

11:41 ARNHEM - Een tirade van Leonid Sloetski, een sikkeneurige, brommende Mark van Bommel. Een doldwaas duel in GelreDome. Een VAR-discussie. PSV is na de 3-3 bij Vitesse de controle kwijt in de eredivisie. Maar na de vrachtlading emoties in Arnhem rest er een kater in beide kampen.