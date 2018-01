'Spanje prefereert voor oefenduel Argentinië boven Oranje'

Contract ontbonden FC Twente neemt Maher per direct over van PSV

13:00 PSV neemt per direct afscheid van Adam Maher (24). De middenvelder tekent, als hij de medische keuring in Enschede vandaag doorstaat, per direct een contract bij FC Twente. PSV heeft zijn verbintenis ontbonden, bevestigt zaakwaarnemer Sigi Lens.