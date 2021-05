Sparta boekt play-offkraker tegen Feyenoord na knappe zege in Heerenveen

Het toch al prachtige seizoen van Sparta krijgt een fraai vervolg. De Spangenaren, die vanmiddag met 1-2 wonnen bij SC Heerenveen, gaan als nummer acht de play-offs om Europees voetbal in. Tegenstander daarin is woensdag een pikante: Feyenoord.

Door Dennis van Bergen



Abdou Harroui weet zich even geen raad, lijkt het, wanneer het laatste fluitsignaal weerklinkt van SC Heerenveen-Sparta (1-2). Moet hij, avontuurlijke dribbelaar, hartstochtelijk juichen nu de play-offs om Europees voetbal behaald zijn? Of is een ingehouden attitude meer op zijn plaats, aangezien de ultieme seizoens-bekroning nog moet volgen? Drie seconden later weet hij zich prompt het middelpunt van een kudde uitgelaten Spangenaren. De boodschap: Deze prestatie mag gevierd worden.

Volledig scherm Henk Fraser. © Pro Shots / Mischa Keemink

Het is een treffend beeld, die haast kinderlijke blijdschap bij de Sparta-spelers in het Abe Lenstra Stadion. En ronduit passend bij het vertrouwen dat nu al maanden door hun lijven stroomt. Kansloos tegen Feyenoord, komende woensdag de eerste tegenstander in de play-offs, voelen ze zich allerminst. Dat had trainer Henk Fraser voorafgaand aan het duel in Friesland al verzekerd. ,,Ik zeg niet dat we die play-offs wel eventjes zullen winnen”, aldus de succescoach. ,,Ik zeg wél dat we, wanneer we een goede dag hebben, het ook op papier betere clubs moeilijk kunnen maken. Mentaal en fysiek zit dit Sparta ijzersterk in elkaar.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat blijkt eens temeer in Friesland, waar Sparta in de eerste helft even onbevangen als strijdvaardig jaagt op een apathisch SC Heerenveen. Bijna kunstzinnig is het hoe Lennart Thy al binnen enkele minuten voor de openingsgoal zorgt uit een slimme vrije trap van Bryan Smeets, die later goed wegkomt wanneer hij geen rood krijgt na een gemene overtreding op Pawel Bochniewicz. Ook mooi: de 0-2 van de goed spelende Feyenoord-huurling Wouter Burger, die SC Heerenveen-goalie Erwin Mulder van afstand het nakijken geeft.

Volledig scherm © foto: Carla Vos

Het onderstreept het wonderlijke seizoen waaraan Sparta bezig is. Want wonderlijk is het voor de Rotterdamse club, achtste worden in de eredivisie. De laatste keer dat de Spangenaren erin slaagde om in het linkerrijtje te eindigen, was in 1996, dit jaar precies 25 jaar geleden. En wie weet dus nog wat nog volgt voor de ploeg van Fraser, die in Friesland al vroeg hoort dat concurrent Heracles aan de verliezende hand is tegen AZ.

Dat Sparta het in de tweede helft wat te makkelijk opneemt in Friesland, en SC Heerenveen via Siem de Jong nog terug ziet komen tot 1-2, is uiteindelijk slechts een tussenzinnetje in een Spartaans succesverhaal, waarvan het slotwoord nog geschreven moet worden.

Volledig scherm HEERENVEEN, 16-5-2021, Abe Lenstra Stadion, Dutch Eredivisie football Season 2020/2021, Heerenveen - Sparta, Sparta Rotterdam player Maduka Okoye © Pro Shots / Mischa Keemink

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Sparta-trainer Henk Fraser. © ANP