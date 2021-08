Sparta-coach Henk Fraser slaakt noodkreet: ‘Je kunt nu al uittekenen hoe dit afloopt’

Harroui heeft Sparta stevig in de houdgreep, maar is ook tegen Go Ahead niet van de partij

26 augustus Abdou Harroui heeft Sparta in financieel opzicht stevig in de houdgreep. De Rotterdamse club had een overeenkomst met Nottingham Forest, dat 3.5 miljoen euro over had voor hem. De middenvelder zelf echter wil voorlopig nog altijd nergens tekenen. Om die reden kunnen de Spangenaren geen spelers halen.