Sparta gaat markantste supporter ‘ongelooflijk missen’

Zíjn club. In het geval van Deelder gold dat zo’n beetje letterlijk. Deelder senior schreef hem na zijn geboorte eerst in als lid van Sparta. Om hem vervolgens pas als inwoner van Rotterdam te laten registreren bij de burgerlijke stand. En sindsdien maakte de schrijver zo’n beetje alles mee met de traditieclub. Het landskampioenschap in 1959, de Europese avonturen, de bekerfinale in 1996, maar ook de verschillende degradaties. ,,En opeens is hij weg”, zegt Charles van der Steene, eveneens al jaren verbonden aan de Rotterdamse club. ,,Jules was vast van plan nog een kwart eeuw aan zijn leeftijd toe te voegen. Al was het maar zodat hij, man met rood/wit bloed, nog vaak naar Sparta kon komen kijken. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Dit is een hele droevige dag.”