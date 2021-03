Sparta gaat verder met Smeets en laat Gravenberch gaan

Podcast | ‘Natuurlijk worden we geen Europees kampioen’

29 maart In de nieuwste AD Voetbalpodcast bespreken Sjoerd Mossou, Maarten Wijffels en Mikos Gouka de staat van Oranje. Een nederlaag tegen Turkije en een zege op Letland. Wat zegt dit over het EK? Daarnaast bespreken ze onder leiding van presentator Etienne Verhoeff de vrouwelijke scheidsrechter bij Oranje, Jong Oranje, miljoenen voor Feyenoord of niet? En er waren weer fans in het stadion! Je hoort het allemaal in een nieuwe AD Voetbalpodcast.