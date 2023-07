Sparta heeft na meerdere afzeggingen beet: assistent Jeroen Rijsdijk wordt nieuwe hoofdtrainer

Rijsdijk kan in dat geval direct aan de slag, want op diezelfde dag begint Sparta op Nieuw-Terbregge met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Het scenario dat Rijsdijk die training samen met mede-assistent-trainer Nourdin Boukhari zou leiden, werd al steeds realistischer: Sparta slaagde er immers maar niet in om een trainer aan zich te binden. Gregg Berhalter, Danny Blind, Ron Jans en Fred Rutten : allen bedankten voor de eer. Ook Jordi Cruijff werd benaderd, maar hij wil – evenals Rutten – aan de slag in het buitenland.

Structurele opvolger

Voor Rijsdijk betekent het zijn tweede klus in het betaald voetbal: eerder was hij assistent en interim-hoofdtrainer bij Almere City. Daarvoor was Rijsdijk als trainer van SHO en Excelsior Maassluis jarenlang actief in het amateurvoetbal. Bij Sparta was hij eerder ook verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en was hij trainer van Jong Sparta.