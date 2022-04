Sparta kan tegen Heerenveen slechts minimaal profiteren van misstap Fortuna

Door Dennis van Bergen Met gemengde gevoelens klapten ze hun handen stuk, de fans van Sparta, na de vermakelijke wedstrijd tegen SC Heerenveen. Een overwinning op de Friezen leek lang voor het grijpen voor de ploeg van Henk Fraser. Maar een doelpunt van Amin Sarr gooide roet in het eten. Met de terechte 1-1 eindstand schieten de Spangenaren niet heel veel op in de strijd tegen degradatie. En die teleurstelling was zichtbaar op Het Kasteel.

En zo bleek de blijdschap die eerder nog over de volle tribunes trok van korte duur. Eenvoudigweg omdat Sparta na de door Vito van Crooij benutte strafschop (na een lichte overtreding van Ibrahim Dresevic op Lennart Thy) te onrustig was om de 1-0 voorsprong meer cachet te geven in de tweede helft, waarin SC Heerenveen via Rami Kaib nog een tweede maal gevaarlijk was.