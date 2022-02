Sparta-matchwinner Namli laat Het Kasteel kirren van genot

Door Dennis van Bergen



Een haast ovationeel applaus trok vanaf de tribunes van Het Kasteel, zondagmiddag, direct na afloop van de wedstrijd Sparta-Willem II. Een mengeling van dankbaarheid en opluchting klonk erin door. Eindelijk hadden de Spangenaren weer eens een overwinning behaald, nota bene tegen een directe concurrent. En daar mocht wel even bij worden stilgestaan, leken de 3500 toeschouwers te denken.

Andersom was de gezichtsuitdrukking van Younes Namli alleszeggend. Ruim een half uur eerder had hij de roodwitten na een fraaie actie op 1-0 geschoten. En nu was er het besef bij de middenvelder dat hij Sparta daarmee aan drie hele kostbare punten had geholpen. Met een glimlach van oor tot oor liet hij de dankuitingen van het publiek op zich neerdalen.

Volledig scherm Younes Namli scoort de 1-0 namens Sparta tegen Willem II. © Pro Shots / Toin Damen

Namli kende immers het belang. Een overwinning was min of meer noodzaak voor Sparta. Al was het maar omdat nagenoeg alle concurrenten om handhaving in de eredivisie hun wedstrijden dit weekeinde wonnen. Nerveus was het vermoedelijk om die reden negentig minuten aan een stuk in Spangen. Maar voor de meest aanvallende dreiging zorgde Sparta, zonder overigens heel vaak gevaarlijk te worden. De beste mogelijkheid voor rust was voor Lennart Thy, die net naast schoot. In de slotfase zag de Duitser ook nog een kopbal van de lijn gekeerd door een Willem II-speler.

Volledig scherm Een discussie bij Sparta - Willem II. © ANP

In die zin was de 1-0 van Namli, die na een ongelukkig begin steeds beter in de wedstrijd kwam, verdiend. Veelzeggend: het collectieve juichen aan de zijlijn tussen spelers en staf. Oh wat snakte dit Sparta, waar Joeri de Kamps een prima indruk maakte op het middenveld, naar een opsteker.



Komende vrijdag gaat Sparta op bezoek bij een andere concurrent, Fortuna Sittard. Wint de ploeg van Henk Fraser ook dan, dan lijkt een succesvolle inhaalrace nog alleszins mogelijk voor de Spangenaren.

Volledig scherm Sparta-trainer Henk Fraser. © ANP

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.