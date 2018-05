Sparta neemt na degradatie afscheid van vijftien spelers

Sturing voltooit Europese missie Vitesse

9:55 UTRECHT - Het is de hoofdbrekens waard geweest. Het risico. Het ingrijpen. Marc van Hintum en Joost de Wit hebben als directie in april het zwaarste en wreedste redmiddel moeten gebruiken om Vitesse uit de dood te laten herrijzen. Maar na een werkelijk zinderende finale van de play-offs blijkt het ontslag van Henk Fraser en de komst van interim-coach Edward Sturing de sleutel tot het succes in Arnhem. De Gelderse club zit op 19 juni bij de UEFA in de pot voor de tweede voorronde van de Europa League. De missie is geslaagd.