Sparta op ‘rampavond’ afgebluft in Sittard: ‘Lang geleden dat ik me zo gevoeld heb’

Trainer Fraser, die na dit seizoen overstapt naar FC Utrecht, zag Sparta slecht beginnen aan de inhaalwedstrijd. ,,We verloren het eerste duel en kregen meteen een corner tegen. Achteraf gezien was dat al typerend voor deze wedstrijd. We hebben puur op mentaliteit verloren.” Alleen Joeri de Kamps straalde volgens Fraser uit dat hij doordrongen was van het belang van het duel. Sparta bleef door de nederlaag onderaan staan in de eredivisie en zag Fortuna een voorsprong van 4 punten nemen.

,,Een rampavond”, zei verdediger Bart Vriends. ,,Dit was een ‘leven- of doodwedstrijd’, een cruciaal duel. We hadden in de survivalmodus moeten staan, maar dat is geen moment gelukt. We zijn vanaf het allereerste begin afgebluft door Fortuna. Daar voelen we ons schuldig over.”