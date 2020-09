Sparta stuurt boze Rayhi naar huis

,,Het klopt dat we tegen Mohamed hebben gezegd dat hij beter naar huis kon gaan”, zo bevestigt technisch directeur Henk van Stee. ,,Hij was te emotioneel na het gesprek met Henk Fraser. Het leek ons daarom goed dat hij niet mee zou trainen met de selectie.”

Rayhi heeft Sparta aangegeven dat hij per se wil vertrekken naar het Saudi-Arabische Al-Batin, de club waarmee hij al een principe-akkoord heeft bereikt. Die club weigert vooralsnog echter het transferbedrag te betalen dat zwart op wit in het contract van de bij PSV opgeleide aanvaller staat. Van Stee: ,,Het is heel simpel. Als Al-Batin dat bedrag betaalt en ze verzekeren ons van een bankgarantie, dan mag Mohamed gaan. Maar we laten hem niet vertrekken voordat alles goed geregeld is. Dat lijkt me heel redelijk van onze kant. Mo heeft met zijn volle verstand een contract bij ons getekend.”

Fraser gaf Rayhi dit vanmorgen al te kennen tijdens het onderhoud dat ze hadden in de trainerskamer. De coach gaf hem daarin te kennen dat Rayhi voor Sparta een belangrijke speler is en dat hij zich, zo lang hij in Rotterdam speelt, aan de regels te houden heeft. Rayhi geeft echter aan dat hij onmiddellijk wil vertrekken. Hij wil een transfer forceren.

Sparta eist echter dat hij zich morgen weer op Het Kasteel meldt. Van Stee: ,,Sparta is zijn werkgever. We gaan ervan uit dat hij er morgen weer is.”

Mohamed Rayhi laat op zijn beurt weten dat hij ‘in goed overleg’ met Sparta naar huis is gegaan. Hij benadrukt zijn vertrekwens. ,,Ik hoop dat de transfer rond komt.”

Een andere middenvelder, Abdou Harroui, wil ook weg bij Sparta. FC Groningen is geïnteresseerd en heeft inmiddels twee biedingen gedaan. Het verschil tussen vraag en aanbod is evenwel nog groot.

In de tussentijd houdt Sparta de transfermarkt nadrukkelijk in het oog. Er is inmiddels contact gelegd met PEC Zwolle-speler Mike van Duinen. De Rotterdammers zijn op zoek naar ‘doelpunten’. Van Duinen heeft een reputatie op dat vlak. Sparta beschikt op dit moment alleen nog niet over budget.