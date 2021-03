Sparta verder met Smeets, Fortuna zegt contract Velthuizen op

Makkelie wacht na veelbespro­ken optreden in Belgrado avondje KKD

29 maart Danny Makkelie fluit na zijn veelbesproken optreden in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Portugal (2-2) vrijdag een duel in de Keuken Kampioen Divisie. Een topper, dat dan weer wel, want de man die een glaszuivere goal van Cristiano Ronaldo annuleerde leidt de wedstrijd tussen Volendam en koploper SC Cambuur.