Sparta zonder aanvoerder Breuer tegen AZ

Door Dennis van Bergen

Breuer liep zijn blessure op in de wedstrijd van de Rotterdammers tegen FC Twente, afgelopen zondag. Daarin won zijn elftal met 1-0. De Duitser Julian Chabot was de vervanger van Breurer in het treffen met de Tukkers. 'Heel erg balen natuurlijk', zegt Breuer, de oudste speler in de eredivisie. 'Maar goed, het is niet onoverkomelijk. Ik hoop er snel weer bij te zijn.'

Morgen tegen AZ, aftrap 20.00 uur op Het Kasteel, moet Breuer dus verstek laten gaan. Behalve hem mist coach Alex Pastoor alleen Janne Saksela (kruisband) en Paco van Moorsel (rug). Na morgen treft Sparta dinsdag RKC (beker), ADO Den Haag-uit en Roda JC-thuis. Daarna wacht een interlandweekend. De verwachting is dat Breuer dan sowieso weer inzetbaar is voor de Rotterdamse club, die momenteel elfde staat in de eredivisie.