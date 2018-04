Spartaan Ahannach met mogelijk beenbreuk van het veld

Büttner: Beweging bij AZ is geweldig

22:23 ALKMAAR – Alexander Büttner had bij Vitesse woensdag de zware rol om Alireza Jahanbakhsh uit te schakelen. De verdediger slaagde er niet in om de Iraanse aanvaller van AZ af te stoppen. ,,Hij zwerft over het veld en is gewoon een heel goede voetballer”, stelde de Achterhoeker na het duel in Alkmaar.