Spartaan Kharchouch ook buurtcoach: ‘Ik laat ze pas los wanneer ze wat gemaakt hebben van hun leven’

Door Dennis van Bergen



Het is een late middag in Amsterdam-Oost als Reda Kharchouch quasi-boos over het Johan Cruijff-court aan het Sumatraplantsoen beent. ,,Waar ben je, kleine kakkerlak?!”, roept de straatvoetballer, doelend op het jochie in Feyenoord-shirt, dat hem - fanatiek Ajax-supporter - zojuist heeft uitgedaagd voor een potje tennisvoetbal. ,,Ik ga je een pak slaag geven.” Wat volgt na het spelletje, waarin ‘oud’ inderdaad de meerdere blijkt van jong: een hug, een knuffel en een boks. Kharchouch, lachend: ,,Marokkaan of Chinees, Ajacied of Feyenoorder, hier in Oost zijn we allemaal één.”