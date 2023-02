‘Speciale’ Kudus lost hoofdpijndossier op en helpt Ajax in vrije rol uit diep dal en Heitinga aan bliksemstart

Kippenvel: PSV en FC Groningen leggen duel stil met applaus voor zieke perschef

De competitiewedstrijd tussen PSV en FC Groningen is zaterdag even onderbroken. De spelers en supporters van beide elftallen klapten in de twaalfde minuut een minuut lang voor Thijs Slegers, de perschef van PSV die door bloedkanker ongeneeslijk ziek is.

11 februari