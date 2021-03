Spectaculaire start van topper: keepersfout en goal van Seuntjens tegen zijn toekomstige club

Na exact een minuut spelen werd het al 1-0 voor de thuisploeg. NAC-rechtsback Robin Schouten haalde van zo'n dertig meter uit en de bal leek naast te gaan, maar De Graafschap-keeper Rody de Boer werkte de bal in zijn eigen doel. Een droomstart dus voor NAC, waar duizenden supporters de spelers voor de wedstrijd onthaalde met vuurwerk en gezang. Ook tijdens de eerste minuten van de wedstrijd was het vuurwerk nog duidelijk te horen in het stadion, maar toen dat eenmaal stopte sloeg De Graafschap direct toe.



De veelbesproken Ralf Seuntjens schoot met links de 1-1 binnen. Het was voor de 31-jarige spits zijn veertiende goal in 29 competitieduels, maar ook zijn eerste sinds 15 januari. Op 10 maart tekende Seuntjens een contract bij NAC, waarna de messen met de dag scherper werden geslepen voor deze confrontatie in Breda.



De belangen voor de topper in Breda werden nog eens groter nadat Cambuur eerder vandaag in Kerkrade met 3-1 verloor bij Roda JC. De Graafschap komt op drie punten van de koploper uit Leeuwarden als het vanavond wint in het Rat Verlegh Stadion in Breda. NAC staat op de vierde plaats, drie punten onder Almere City en vijf punten onder De Graafschap. De bovenste twee clubs promoveren rechtstreeks naar de eredivisie.