Speeldagenkalender ‘22/’23: eredivisie stopt 13 november en hervat op 6 januari

Coach Letsch wuift kritiek op ‘td’ na transferzo­mer Vitesse weg: In de zomer is alles volgens plan verlopen

De keeperswissel bij Vitesse is pijnlijk voor sportief directeur Johannes Spors. Zijn zomeraankopen staan op het tweede plan in Arnhem. Kritiek op de ‘td’ is onterecht, stelt coach Thomas Letsch.

6 december