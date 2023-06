Spel rond Lutsharel Geertruida op de wagen: RB Leipzig moet de hoofdprijs neerleggen

In Duitsland weten ze het zeker. Red Bull Leipzig heeft inmiddels een officieel bod neergelegd bij Feyenoord om international Lutsharel Geertruida weg te halen uit de Kuip. Algemeen directeur Dennis te Kloese ontkende donderdagmorgen nog dat er sprake was van verregaande onderhandelingen én zelfs van een concreet bod op de verdediger, maar het spel is inmiddels wel op de wagen.

Feyenoord begint volgende week officieel aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en de club moet vrezen dat het rond Geertruida nog wel even onrustig zal blijven. De verdediger weet wat Red Bull Leipzig hem voor lucratief contract kan en wil voorschotelen. Een vooraanstaande club in de competitieve Bundesliga en bovendien zeker van deelname aan de Champions League, die de speler graag wil hebben.

Bronnen rond de Kuip melden echter dat het openingsbod van de Duitsers niet in de buurt komt - of gaat komen - van wat de clubleiding van Feyenoord als de marktwaarde van de speler ziet. Zoals eerder bij Danilo, waar Rangers een kleine vier miljoen voor over had, ziet Feyenoord een bedrag onder de 20 miljoen niet als een startsein om te onderhandelen over een verkoop.

Hoofdprijs

De Rotterdammers hebben met de verkoop van Orkun Kökcü al 30 miljoen opgehaald en zitten in een positie om nee te zeggen tegen aanbiedingen, al zou Geertruida behoorlijk wat geld in het laatje kunnen brengen. De marktwaarde van de speler is volgens de mensen in de Kuip nog altijd stijgende en dus moet de hoofdprijs op tafel komen.

De bedragen die nu worden genoemd, betekenen dat Geertruida in de Kuip blijft. Dat is op zich goed nieuws voor Arne Slot en de aanhang, maar het kan ook het begin zijn van een lange periode waarin een transfer van de zelf opgeleide speler voortdurend boven de markt blijft hangen. De Rotterdammer heeft als bepalende speler uiteraard een keurig salaris in de Kuip, zijn contract werd nog niet zo lang geleden verlengd tot de zomer van 2025, maar de salarissen in Leipzig voor aankopen zijn uiteraard van een heel andere orde.

Dat begrijpen ze in het Maasgebouw ook wel, maar na Kökcü staan ze niet te trappelen om de volgende sterkhouder te laten vertrekken. Tenzij Red Bull Leipzig opeens over veel hogere bedragen wil praten.

Beluister hier onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze laatste voetbalvideo’s