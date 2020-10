Speler PEC Zwolle test positief op coronavirus in aanloop naar thuisduel met PSV

John de Jong over PS­V-transferpe­ri­o­de: ‘We zijn niet all-in gegaan’

8:29 In een door PSV geproduceerde reportage blikte technisch manager John de Jong nog eens rustig terug op de afgelopen transferperiode van PSV. ,,We zijn niet all-in gegaan”, zei hij desgevraagd tegen zijn interviewende collega. ,,We hebben verantwoord de juiste keuzes gemaakt en zijn tevreden dat we ervaring en kwaliteit aan de selectie hebben toegevoegd.”