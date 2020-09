Speler uit selectie Heracles test positief op coronavirus

Tronstad valt af bij Vitesse: Bruns in basis bij start competitie

11 september ARNHEM - Thomas Bruns staat bij de opening van de competitie van Vitesse in de basis. De Tukker vult bij de Arnhemse club de vacature in van Sondre Tronstad. De Noor is vanwege een enkelblessure zondag niet inzetbaar tegen RKC Waalwijk.