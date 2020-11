Spelers Ajax ontevreden over ‘gladde en hobbelige’ grasmat: ‘Ook het veld is overbelast’

Omdat de selectie van Ajax tal van internationals herbergt, kregen weinig basisspelers rust de afgelopen weken. Hetzelfde geldt voor de grasmat van de Amsterdammers. Daar speelde Oranje in de interlandperiode tegen zowel Spanje als Bosnië. Met alle gevolgen van dien, legde Labyad uit.

,,Het veld was glad, zacht en hobbelig. Als spelers zijn we daar niet tevreden mee. We spelen meer wedstrijden. Het weer wordt slechter. Dat merk je aan de velden. Gelukkig hebben wij een grote selectie en rouleert de trainer. Elk team heeft dat nodig want zoveel wedstrijden in een korte periode is natuurlijk niet goed.”

Of trainer Erik ten Hag actie gaat ondernemen? ,,Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Die groundsmen doen er alles aan. Ook voor woensdag tegen Midtjylland. Ik heb ook contact met ze. Maar ook het veld is overbelast. De KNVB laat alle interlands van Oranje in de Arena spelen in coronatijd. Daar gaan de landenteams dan ook trainen en daar krijgt het veld echt onder te lijden. Daar ondervinden wij weer nadeel van.”

Wijnaldum

In oktober ontving Ajax Liverpool in de Champions League en uitte Jürgen Klopp kritiek op het veld in de Johan Cruijff Arena. ,,Het verbaasde me dat het veld niet goed was. Ik dacht dat een team dat goed voetbal wil spelen ook een goede grasmat zou hebben”, zei hij na afloop voor de camera van Ziggo. Oranje-aanvoeder Georginio Wijnaldum kon zich daarin vinden. ,,Ja, die mening deel ik. Met het Nederlands elftal had ik dat ook al.”