Spelers Ajax waarschuwen elkaar, PSV moet zich oprichten na tegenslag in titelstrijd

Video Schmidt uit frustratie richting vierde official: ‘Geef die cup dan meteen aan Ajax’

Roger Schmidt was direct na het laatste fluitsignaal bij PSV - Ajax op zijn zachtst gezegd niet te spreken over de arbitrage. De trainer van de Eindhovenaren vond dat zijn ploeg flink was benadeeld omdat de bal vlak voor de 1-2 van Noussair Mazraoui over de zijlijn zou zijn gegaan, waardoor het doelpunt afgekeurd had moeten worden.

23 januari