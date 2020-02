Spelregelcommissie wil buitenspel in voetbal veranderen

Ook werd de wens uitgesproken om videoscheidsrechters in te zetten in competities die het zich nu nog niet kunnen veroorloven dure technische hulpmiddelen aan te schaffen. ,,Dat speelt al langer”, vertelt Van Egmond. ,,Wij in Nederland volgen wedstrijden met zes camera’s. Zulke landen zouden een soort van lightversie van het VAR-systeem kunnen krijgen. Je moet dan denken aan twee of drie camera’s.”