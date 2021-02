Sportieve én financiële mokerslag: Feyenoord zakt door de ondergrens

Door Mikos Gouka



Alles leek voor Feyenoord in kannen en kruiken. De Rotterdammers stonden met 1-3 voor in het Abe Lenstra Stadion en er mocht al voorzichtig worden gedacht aan de halve finale van het bekertoernooi in de Kuip tegen aartsrivaal Ajax. Tot Steven Berghuis in minuut 66 de Zweed Rami Kaib raakte. Arbiter Siemen Mulder twijfelde niet en gaf de aanvoerder van Feyenoord zijn tweede gele kaart. Berghuis boog het hoofd. Hij zou de halve finale tegen Ajax gaan missen, leek zijn terechte conclusie, maar in het knotsgekke restant bleek dat er helemaal geen Klassieker zal komen. In zeven minuten draaide een veerkrachtig Heerenveen de 1-3 achterstand om in een sensationele Friese overwinning: 4-3.